Прибыль Deutsche Bank сократилась почти вдвое

Чистая прибыль крупнейшего германского банка Deutsche Bank во втором квартале 2012 года снизилась примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 661 миллион евро против 1,2 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка, пишет РИА "Новости".

Выручка банка уменьшилась за апрель-июнь на 6% и составила 8 миллиардов евро.