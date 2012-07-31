Прибыль Deutsche Bank сократилась почти вдвое

08:28, 31 июля 2012
Общество
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Чистая прибыль Deutsche Bank во II кв упала почти вдвое - до 661 млн евро.

Deutsche Bank за второй, фото www.solarfeeds.com

Чистая прибыль крупнейшего германского банка Deutsche Bank во втором квартале 2012 года снизилась примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 661 миллион евро против 1,2 миллиарда евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка, пишет РИА "Новости".

Выручка банка уменьшилась за апрель-июнь на 6% и составила 8 миллиардов евро.

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