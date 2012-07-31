Под Ялтой горит уже 4,5 га леса
08:10, 31 июля 2012Общество
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Площадь возгорания лесной подстилки вблизи Ялты в районе горы «Лопата» (квартал Гурзуфского лесничества) увеличилось до 4,5 га.
Пожар в Ялтинском заповеднике разрастается
Об этом сообщает пресс-служба МЧС, пишет Тиждень.
Тушение пожара осложняется труднодоступной, горной, скалистой местностью (склон 60-70 градусов) и порывами ветра.
К тушению пожара привлечены 478 человек. Среди привлеченной техники - самолет Ан-32П и вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством.
Как сообщал УНИАН, площадь пожара в Ялтинском заповеднике вчера вечером составила 2 гектара, ветер в этом районе достигал 40 метров в секунду.
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