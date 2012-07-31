Под Ялтой горит уже 4,5 га леса

Об этом сообщает пресс-служба МЧС, пишет Тиждень.

Тушение пожара осложняется труднодоступной, горной, скалистой местностью (склон 60-70 градусов) и порывами ветра.

К тушению пожара привлечены 478 человек. Среди привлеченной техники - самолет Ан-32П и вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Как сообщал УНИАН, площадь пожара в Ялтинском заповеднике вчера вечером составила 2 гектара, ветер в этом районе достигал 40 метров в секунду.