Новый владелец сменил все руководство Запорожстали (список)

Вместо Виталия Сацкого, который руководил предприятием свыше 26 лет, исполняющим обязанности гендиректора назначен Ростислав Шурма, менеджер "Метинвеста".

Как сообщается на сайте «Запорожстали», исполняющим обязанности генерального директора меткомбината назначен Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя директора металлургического дивизиона группы "Метинвест".

До этого предприятием на протяжении 26 лет руководил Герой Украины Виталий Сацкий, который накануне написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Пресс-служба предприятия также сообщила, что практический опыт Р.Шурма получил в группе «Метинвест», управляя процессом деятельности металлургических предприятий группы.

«Одним из реализованных Ростиславом Шурмой проектов стало создание в «Метинвесте» дивизиона стали и проката, который включал в себя все металлургические и прокатные мощности «Метинвеста». Позже Дивизион стали и проката был трансформирован в Металлургический дивизион, который объединил коксохимическое, сталеплавильное, прокатное и трубное производства Группы «Метинвест», - сказано в пресс-релизе предприятия.

Кроме того, Р.Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, которые вошли в состав группы "Метинвест" - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Траметал, Промет, Макеевский металлургический завод.

Р.Шурма имеет два высших образования: окончил Киевский национальный экономический университет и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия». Является депутатом Донецкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам экологии и природных ресурсов.

«Для меня большая честь и большая ответственность возглавить трудовой коллектив «Запорожстали». Я убежден, что вместе мы сможем решать самые сложные и амбициозные задачи, и выведем наш комбинат на качественно новый уровень развития», - прокомментировал свое назначение Р.Шурма, генеральный директор ПАО «Запорожсталь».

Вместе с Р.Шурмой на комбинат пришла новая команда топ-менеджеров, которые будут отвечать за основные направления деятельности комбината. Среди них: Александр Третьяков, работавший ранее директором по инжинирингу металлургического комбината «Азовсталь»; Владимир Коломиец, занимавший должность директора по снабжению ООО «Метинвест-СМЦ»; Владимир Байда, возглавлявший ООО «Метинвест-Ресурс»; Руслан Божко, ранее заместитель финансового директора дивизиона ООО «Метинвест Холдинг»; Сергей Гоман, ранее занимавший должность главного инженера Мариупольского металлургического комбината им. Ильича; Андрей Лученко, заместитель директора по персоналу ОАО "МК «Азовсталь» и Руслан Бойчук, возглавлявший юридическую службу ООО «Метинвест-Ресурс»; Олег Адаманов, работавший начальником управления железнодорожного транспорта комбината «Азовсталь».

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.