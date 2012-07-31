Янукович согласился не брать денег с семей погибших шахтеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 июня.

Законом предусмотрено применение единого подхода при освобождении от налогообложения предоставленного, согласно нормам Горного закона Украины, бытового топлива, как членам семей (вдовам) работников, погибших (умерших) на предприятиях по добыче (переработке) угля, имеющим право на пенсию в связи с потерей кормильца, а также членам семей (вдовам) умерших пенсионеров, которые при жизни имели такое право.

Закон дополняет перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогообложения, в том числе дохода из стоимости безвозмездно предоставленного угля и угольных брикетов и компенсации стоимости такого угля членам семей (вдовам) умерших пенсионеров, которые при жизни имели право на бесплатное получение угля и получают пенсии в связи с потерей кормильца, а также относит к расходам предприятий стоимость бытового топлива, бесплатно предоставленного в соответствии со статьями 43 и 48 Горного закона Украины вышеупомянутой категории лиц.