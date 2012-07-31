В Одесском яхт-клубе заявляют о рейдерском захвате

Об этом сообщила УНИАН коммерческий директор ООО Татьяна Бондаренко.

По ее словам, «придя сегодня на работу, около 30 сотрудников яхт-клуба увидели новых охранников, которые их не допустили на рабочие места, мотивируя тем, что приступил к работе новый директор и уволил всех с занимаемых должностей».

Т.Бондаренко заявила, что «в мае текущего года суд признал право собственности на 30% уставного фонда в ООО «Яхт-клуб «Одесса-2009» за ее мужем Анатолием Бондаренко и восстановил его в должности директора этого предприятия».

Однако две недели тому, добавила Т.Бондаренко, на яхт-клуб уже было совершено нападение, вследствие чего получил ранение из травматического пистолета один из сотрудников охранного агентства «Грифон», были побиты стекла в здании. Но тогда охранникам удалось отбиться от группы нападавших, которых нанял совладелец яхт-клуба, объявивший себя директором.

Специалистами Одесского порта порча арендованного яхт-клубом имущества была оценена в 50 тыс грн.

Комментируя по просьбе УНИАН ситуацию с силовым захватом предприятия, начальник Сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одессе Татьяна Хмельницкая заявила, что «сотрудники Приморского РОВД Одессы держат ситуацию под контролем. Идет проверка фактов, изложенных в заявлении руководства яхт-клуб, которое направлено в органы внутренних дел и прокуратуру Одессы».

«Им будет дана правовая оценка», - заверили в Одесском горУВД.