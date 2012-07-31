В Харьковском зоопарке родился бизон

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заведующего образовательным отделом зоопарка Тамару Сапрыкину.

По ее данным, маленький бизон появился на свет вечером 29 июля. Сейчас малыш находится в общем вольере вместе с родителями и другими бизонами, однако мать охраняет его от старших братьев и сестер.

«Судя по всему, это мальчик, хотя достоверно можно будет утверждать лишь тогда, когда родители малыша позволят работникам зоопарка осмотреть животное. Это не первый детеныш бизона в нашем зоопарке, поэтому мы знаем, как ведут себя другие бизоны с новорожденными», - сказала Т.Сапрыкина.

Она отметила, что на сегодняшний день в стаде бизонов в Харьковском зоопарке семеро животных: самец Фугас, взрослые самки Веста и Вийна и четверо их общих детей.