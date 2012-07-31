Ураган снес крышу самого старого универмага в Ужгороде

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС в Закарпатской области.

В частности, по данным управления, в ночь на 30 июля на территории Закарпатской области прошли сильные дожди, которые сопровождались грозами, местами шквалами. Вследствие этого без электроснабжения осталось 37 населенных пунктов. Больше всего пострадали Ужгородский и Мукачевский районы Закарпатья. Зацепил ураган, но несущественно, Береговский, Хустский и Тячевский районы.

Кроме того, в результате ненастья было повалено более десяти деревьев во дворах частных домовладений и на проезжей части в населенных пунктах. Еще больше десятка повалено в областном центре Закарпатья.

В целом, по данным закарпатских СМИ, в Ужгороде насчитали более 40 поваленных деревьев.

Кроме того, на площади Кирилла и Мефодия в Ужгороде ветер сорвал крышу на одном из самых старых магазинов - универмаге «Украина».