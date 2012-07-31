Нападение на сельскую дискотеку завершилось двумя выстрелами

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Происшествие произошло около полуночи 28 июля. Из соседних населенных пунктов на автомобиле «Газель» приехали 9 человек (часть из них - ранее судимые) и с особой дерзостью, с применением деревянных палок начали драку с местной молодежью. Во время драки прозвучало два выстрела из гладкоствольного оружия, в результате чего был поврежден припаркованный рядом автомобиль. Из людей никто не пострадал, несколько человек получили телесные повреждения в драке и впоследствии вынуждены были обратиться в больницу.

По данному факту Маловисковским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны три человека, принимаются меры для установления местонахождения остальных хулиганов. Ход досудебного следствия по делу прокуратурой области взят на контроль.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Происшествие произошло около полуночи 28 июля. Из соседних населенных пунктов на автомобиле «Газель» приехали 9 человек (часть из них - ранее судимые) и с особой дерзостью, с применением деревянных палок начали драку с местной молодежью, которая отдыхала на дискотеке. Во время драки прозвучало 2 выстрела из гладкоствольного оружия, в результате чего был поврежден припаркованный рядом автомобиль. Из людей никто не пострадал, несколько человек получили телесные повреждения в драке и впоследствии вынуждены были обратиться в больницу.

По данному факту Маловисковским райотделом милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны три человека, принимаются меры для установления местонахождения остальных хулиганов. Ход досудебного следствия по делу прокуратурой области взят на контроль.