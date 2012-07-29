Пограничники задержали церковную контрабанду на 1 миллион грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, «Газель» с контрабандой была задержана вблизи госграницы на околице населенного пункта Бачевск, что в Глуховском районе.

В автомобиле, которым управлял гражданин Украины, обнаружены иконы с изображением православных святых разных размеров и отделки, иконы с вмонтированными капсулами с частицами ладана со святой горы Афон, ладанки, обереги автомобильные, крестики и религиозную полиграфическую продукцию в ассортименте.

Задержанное транспортное средство и предметы церковных принадлежностей, предварительная стоимость которых превышает 1 млн грн, в установленном порядке переданы сотрудникам налоговой милиции г. Шостки. Представляют ли они историческую и культурную ценность, установит соответствующая экспертиза.