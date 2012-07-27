Аэромобильные войска снова будут называться десантными

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Геннадий Воробьев, информирует пресс-служба Министерства обороны.

"Ко 2 августа наши Аэромобильные войска решением Верховного Главнокомандующего будут переименованы в Высокомобильные десантные войска - ВДВ", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Г.Воробьев отметил, что по сравнению с прошлым годом вдвое увеличилось количество прыжков с парашютом: их выполнено почти 21 тыс. Украинские военные получили на вооружение модернизированный ударный вертолет Ми-24, а недавно введен в строй бронетранспортер БТР-4Е украинского производства, разработанный в Харьковском КБМ им. Морозова в сотрудничестве с отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Командующий также отметил, что Сухопутные войска осуществили значительный прорыв в боевой подготовке. Это продемонстрировал и ход украинско-американских учений Rapid Trident-2012, состоявшихся на базе Международного центра миротворчества и безопасности.

В свою очередь, заместитель начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе бригадный генерал Майкл Билс проинформировал, что американская сторона потратила на проведение этих учений около 4,5 млн долл.

"Наши украинские партнеры освоили эти средства с максимальной пользой для дела. Такой тщательной подготовки учебно-материальной базы, технических средств и инфраструктуры полигона я не видел давно", - заявил он.