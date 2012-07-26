Тюрьмы и колонии наращивают производство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Ровно во время выездного заседания коллегии Государственной пенитенциарной службы Украины ее руководитель Александр Лисицков.

То есть в 2012 г. выпуск продукции в заведениях исполнения наказаний будет увеличен почти вдвое (в прошлом году в этих заведениях было изготовлено разнообразных изделий всего на 2,5 млрд. грн). Для сравнения: в советские времена заключенные, находившиеся в таких заведениях на территории Украины, ежегодно изготовляли продукции на сумму примерно до 5 миллиардов рублей.

А.Лисицков также сообщил, что в настоящее время администрация заведений направляет усилия на то, чтобы привлечение к производству охватывало до 50 % заключенных, а в настоящее время этот показатель составляет всего 30%. Еще одним весомыми резервом увеличения производства является расширение разнообразия ассортимента продукции и увеличение доли использования местного сырья.

Однако главными проблемами предприятий пенитенциарной службы, по мнению А.Лисицкова, остаются модернизация производства, внедрение современных технологий и сбыт продукции, которую изготовляют заключенные.

По словам А.Лисицкова, в настоящее время в заведениях пенитенциарной системы Украины насчитывается более 120 предприятий разнообразного профиля, действуют также 22 медицинских заведения, центры профориентации и профобучения. А в прошлом году открыто первое высшее учебное заведение, в котором осуществляется подготовка работников для учреждений исполнения наказаний.