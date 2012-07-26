На Родину вернулись эвакуированные из Сирии украинцы

Как передает корреспондент УНИАН, два самолета Ан-32 МЧС Украины приземлились в аэропорту «Борисполь» в 20.35 и 20.45 по киевскому времени. Пресс-секретарь МИД Александр Дикусаров сообщил журналистам, что на борту этих самолетов были только женщины и дети. По его словам, среди пассажиров - один юноша, которому за 20 лет, а самому маленькому ребенку - всего несколько месяцев.

А.Дикусаров также рассказал, что женщины, которые вернулись в Киев, являются женами сирийских граждан и жили в этой стране длительное время, однако оставались гражданками Украины. Среди них - выходцы разных регионов Украины, в частности из Одессы, Черкасс, Донецка и др.

Ожидалось, что рейсы из Дамаска прибудут в 18.30 и 18.40, но в Анкаре, где самолеты проходили дозаправку, вылет был задержан.

Беженцев из Сирии в аэропорту «Борисполь» встречали представители МЧС и МИД, которые оказали им необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, на брифинге пресс-секретарь МИД Украины А.Дикусаров заявил, что из-за обострения ситуации в Сирии Украина проводит эвакуацию своих граждан.

«В соответствии с решением правительства Украины и в связи с обострением ситуации безопасности в Сирии сообщаем о том, что Государством Украина, МИД Украины во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами проводится эвакуация граждан Украины из Сирии», - сказал он.

Посольство Украины в Сирии были составлены списки граждан Украины, желающих вернуться на Родину в связи с обострением ситуации.