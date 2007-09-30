СБУ выясняет ситуацию, возникшую в ЦИК

Служба безопасности Украины занимается ситуацией, связанной с частичным обесточиванием здания Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции член ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

По ее словам, в здании ЦИК происходили перебои с электроэнергией и некоторые помещения были полностью обесточены. По ее словам, это произошло в связи с аварией на улице Кургановский под Печерским мостом. Она отметила, что экскаватор во время ремонтных работ повредил кабель. Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ убеждает, что все серверные установки не были обесточены и единая аналитическая система ЦИК ни на одну секунду не выключалась из работы. По ее словам, происходит документирование ситуации, связанной с этой аварией, и причины ее выясняют работники СБУ.