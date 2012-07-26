Завтра в центре Киева поставят семь гигантских букв

Как сообщили УНИАН в Национальном Олимпийском комитете Украины, в центре столицы будут установлены семь гигантских букв, которые составляют слово У.К.Р.А.Ї.Н.А.

Инсталляция призвана объединить нацию для поддержки спортсменов Олимпийской сборной Украины на Играх XXX Олимпиады в Лондоне.

На протяжении 16 дней, с 27 июля по 11 августа, украинцы получат возможность подарить свои позитивные эмоции и слова поддержки спортсменам-олимпийцам.

Каждый болельщик сможет оставить свои пожелания на одной из букв. Для этого организаторы напечатают специальные стикеры со словами поддержки и фотографиями участников.

Все пожелания будут отправлены украинским спортсменам в Лондон.

Церемония официального открытия состоится 27 июля в 16:00 на Троицкой площади (площадь перед НСК «Олимпийский»).

Аккредитация обязательна!

Аккредитоваться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 063 384 27 88 до 26 июля.