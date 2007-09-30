На Киев идут поезда и колонны автобусов с митингующими

Сегодня ночью в Киев прибудет около 50 тыс. сторонников различных политических сил.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ.

“В эти часы из большинства городов Украины в Киев едут поезда и колонны автобусов с митингующими. Они еще не знают, будут праздновать победу или протестовать против фальсификаций, но мы ожидаем, что около 50 тыс. лиц уже на 3-4 часа ночи приедут в Киев”, - сообщил он.

И.ПОПОВ отметил, что по информации КИУ, в столицу приедут представители разных политических сил. Все они не имеют оружия, алкогольных напитков и едут в столицу с целью участия в мирных акциях в поддержку своих политических сил.

“Соответственно, я надеюсь, что сотрудники ГАИ не будут препятствовать движению этим автобусам, тем более что в них находятся сторонники различных политических сил. Все они едут на свои “майданы”... Мы их увидим здесь ночью, и услышим утром их реакцию на результаты выборов”, - сказал И.ПОПОВ.