МТС рассказал, как планирует снизить тарифы, - АМКУ недоволен

Уже подготовлен список тарифов, которые будут пересмотрены, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Впрочем, в АМКУ считают, что этого недостаточно, и требуют от оператора сократить рентабельность вдвое.

Как стало известно, с 1 августа в тарифном плане "Супер МТС" (используют около 4 млн человек — 20% абонентов МТС) снизится стоимость внутрисетевых звонков вне предоставляемых бесплатно минут — с 0,75 до 0,6 грн/мин., а также звонков на номера других операторов вне домашнего региона — с 1,2 до 1,1 грн/мин. В тарифах для абонентов предоплаченного сервиса и контрактных уменьшится стоимость звонков на стационарные телефоны — на 17%, до 1 грн/мин. Стоимость MMS для всех абонентов МТС также снизится — на 13%, до 1,05 грн.

Однако такое сокращение не устраивает АМКУ, который требует от операторов снизить рентабельность вдвое. "В странах Европы рентабельность мобильного оператора составляет 30-40%, а у нас — до 60%. Мы требуем, чтобы компании уменьшили эту цифру, а для этого им необходимо полностью пересмотреть тарифную политику",— заявил первый заместитель главы АМКУ.

Ранее он заявлял, что крупнейший оператор "Киевстар" также выполнил указания комитета не в полной мере — снизил стоимость звонков лишь в одном тарифе. Вчера Рафаэль Кузьмин сообщил, что комитет все еще рассматривает предложения операторов.

Большинство снижений касаются редко используемых услуг, поэтому не принесут значительных потерь компании, отмечают аналитики. "Абоненты редко выходят за рамки предоплаченных минут в пакете или выезжают за пределы того региона, в котором действует их тариф",— отмечает аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

Впрочем, если комитет будет настаивать на снижении рентабельности, операторам будет выгоднее заплатить штраф. "Сейчас на каждой потраченной абонентом гривне оператор зарабатывает 50 коп. Если он выполнит требования АМКУ, то будет зарабатывать 30 коп., а если заплатит 10% штрафа — 40 коп.",— поясняет господин Паращий.