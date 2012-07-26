Грищенко выяснит, кто поиздевался над Украиной в Лондоне, - «пусть исправляют»

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Слово «region» явно лишнее. Бездарная ошибка даже с точки зрения английской грамматики. Выясним, чья ошибка, и пусть исправляют», - прокомментировал министр формулировки «Ukraine Region» при указании места рождения некоторых российских спортсменов.

К.Грищенко также сообщил, что поручил Посольству Украины в Великобритании связаться с Оргкомитетом Олимпиады, чтобы ошибка была исправлена.

Как сообщал УНИАН, штаб олимпийской делегации Украины направил официальное обращение в Организационный комитет Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне с просьбой срочно внести исправление в биографические данные, опубликованные на официальном Интернет-сайте Олимпийских игр.Как сообщает сайт Нацонального олимпийского комитета Украины, в частности, речь идет об информации относительно спортсменов российской команды, где допущены существенные ошибки, связанные с местом их рождения в Украине.

Штаб олимпийской делегации Украины будет отслеживать развитие событий и принимать соответствующие меры по внесению необходимых поправок.

ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа.