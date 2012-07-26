«Свободе» через суд запретили портить настроение Кириллу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», первая акция должна была состояться 26 июля в 10.00 у входа в Киево-Печерскую лавру (недалеко от Надбрамной церкви).

Вторая акция была запланирована на 12.00 в пятницу, 27 июля, возле Украинского дома на Европейской площади.

Это традиционные акции протеста, происходившие ежегодно.

«Суд в своем решении сослался на нормативные акты 70-х годов несуществующего в настоящее время государства УССР. Аргументировал тем, что при советской оккупационной власти заявку на разрешение проведения акции нужно подавать не менее чем за 10 дней. Такое решение является грубым нарушением Конституции Украины и соответствующего разъяснения Конституционного Суда», говорится в сообщении.

ВО «Свобода» призывает всех прийти сегодня, 26 июля, в 10.00 в Администрацию Президента, чтобы выразить свой протест против визита в Киев патриарха Кирилла.