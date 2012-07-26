«Нафтогаз» объявлен гарантированным поставщиком газа
04:57, 26 июля 2012Общество
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Кабинет министров определил НАК «Нафтогаз Украины» как гарантированного поставщика газа крупным промышленным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на заседании Кабинета Министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. Он также отметил, что мелким промпредприятиям, бюджетным организациям и населению газ будет поставляться облгазами.
«По населению, бюджету, мелким (промпредприятиям – УНИАН) - это облгазы, а по крупным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго – это «Нафтогаз Украины», - сказал Ю.Бойко.
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