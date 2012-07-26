Украина и Франция модернизируют Ми-24

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь СНБО Андрей Клюев, комментируя информацию ГП «Ивченко-Прогресс» о начале создания мотора нового поколения АI-28 для линейки самолетов Ан-128, Ан-168 и Ан-178.

Напомним, 2 декабря 2011 года в Париже руководители ГК «Укроборонпром» и акционерной компании «Сажем» (Франция) подписали дополнительное соглашение к контракту, заключенному в 2008 году по программе модернизации боевых вертолетов Ми-24 для ВСУ.

Документ позволяет возобновить реализацию программы и обеспечить модернизацию украинских вертолетов до уровня самых современных боевых машин.

В октябре 2008 года занимавший в то время пост первого замминистра промышленной политики Украины Виталий Немилостивый сообщил, что украинские и французские предприятия оборонно-промышленного комплекса совместно будут реализовывать проект модернизации боевого ударного вертолета Ми-24, который состоит на вооружении в Вооруженных силах Украины. Предполагалось, что модернизированный вариант Ми-24 найдет спрос как на внутреннем украинском рынке – для потребностей Вооруженных сил, так и на внешнем, в частности, для участия в операциях ООН.