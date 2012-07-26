Юрий Норштейн продал права на "Ёжика в тумане"

Права на использование изображений всех персонажей мультфильма у известных художников-мультипликаторов Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой приобрела Финансовая корпорация "Открытие".

"Мне очень приятно сотрудничать с людьми, которые с уважением относятся к работе художников-мультипликаторов. За долгое время существования персонажа ФК "Открытие" - первые, кто выступил с предложением о покупке авторских прав на изображение "Ежика в тумане", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Как сообщили в корпорации, авторские права вступают в силу с 1 сентября 2012 г. и будут действительны в течение года с момента покупки. Предполагается, что изображения Ежика, Медвежонка, Лошадки, Совы и других персонажей появятся на дебетовых и кредитных картах.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/25/07/2012/661691.shtml