«УДАР» против океанариума в Киевском зоопарке

Об этом сообщил депутат от фракции «УДАР» в Киевсовете Алексей Давыденко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

В «УДАРе» напомнили, что депутаты Киевсовета от провластного большинства разрешили зоопарку заключить договор о совместной деятельности с ООО «Подих природи» по перепрофилированию недостроенного павильона для человекообразных обезьян в океанариум и его достройки и дальнейшего использования. А также разрешили Главному управлению коммунальной собственности Киева после введения здания океанария в эксплуатацию оформить свидетельство на право общей частичной собственности территориальной общины столицы и ООО «Подих природи» на указанное здание.

«Нужно честно сказать, что эта фирма имеет отношение к столичным чиновникам высшего ранга. Одни чиновники дают фирмы, другие ставят подписи под проектом решения об отчуждении части Киевского зоопарка. Это круговая порука. И я уверен, что все эти чиновники будут отвечать перед законом. А нынешнее руководство зоопарка будут судить. Потому что данное решение является незаконным. А руководители зоопарка поставили подписи, что они не возражают, чтобы частная компания стала совладельцем помещения зоопарка национального значения», - заявил А.Давыденко.

Он отметил, что из бюджета Киева с 2002 года в этот недостроенный вольер для обезьян вложили более 15 миллионов гривен, а теперь без конкурса, без компенсаций, отдают здание и землю подставной фирме.

По словам депутата, участок, на котором расположен недостроенный обезьянник, - лакомый кусок для любого застройщика.

«Этот долгострой, в который годами вкладывали бюджетные деньги города Киева, находится на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Это идеальное место, чтобы этот кусок земли «пошел». И если инвестор вложит в это здание хотя бы одну копейку, он уже имеет право получить право собственности на территории в пределах зоопарка», - отметил А.Давыденко.

Он также сказал, что фракция «УДАР» в Киевсовете обратилась с запросом в прокуратуру г. Киева с требованием вынести протест на решение Киевсовета о перепрофилировании недостроенного павильона для человекообразных обезьян в океанариум в Киевском зоопарке.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля с.г. Киевсовет разрешил перепрофилировать недостроенный павильон для человекообразных обезьян в столичном зоопарке в океанарием с последующей достройкой.

За соответствующее решение проголосовали 79 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты разрешили зоопарку заключить договор о совместной деятельности с ООО «Подих природи» о перепрофилировании объекта и его достройке и дальнейшем использования.

Докладчик по проекту решения, начальник Главного управления коммунальной собственности КГГА Дмитрий Парфененко отметил, что на строительство павильона для обезьян уже потрачено 60 млн грн, но с 2008 года средства на его строительство не выделялись. На сегодняшний день объект находится в неудовлетворительном состоянии, и работы необходимо немедленно продолжить.

КГГА, по его информации, провела переговоры с инвестором – ООО «Подих природи», который готов вложить в завершение строительства объекта при условии его перепрофилирования в океанариум 70 млн грн. Также инвестор выдвинул условие оформить право совместной собственности на здание.

13 июля временно исполняющая обязанности Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что инвестпроект по строительству океанариума на территории Киевского зоопарка будет реализован лишь после согласования с общественностью.

Г.Герега опровергла заявления некоторых политиков о том, что благодаря строительству океанариума частным предприятием зоопарк может быть приватизирован. По ее словам, решение Киевсовета о даче согласия на совместную деятельность администрации зоопарка с инвестором при сооружении будущего океанариума «не означает, что уже завтра будет проводиться какое-то строительство или освоение этой территории».