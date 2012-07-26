Прокуратура массово проверяет коммунальные предприятия в Полтаве
01:22, 26 июля 2012Общество
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Мэр Полтавы Александр Мамай заявляет, что прокуратура сегодня массово проводит обыски на коммунальных предприятиях города.
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН по телефону.
По его словам, работники прокуратуры проверяют бухгалтерскую документацию и изымают ее, а также компьютеры и печати предприятий.
«Из-за этого несколько тысяч работников коммунальных служб могут остаться без зарплаты, а предприятия остались без средств для деятельности», - сказал А.Мамай и пообещал позже рассказать подробности происходящего.
Ранее прокуратура изъяла печать, уставные документы и наложила арест на технику КП «ДРСУ». В конце прошлого года прокуратура Киевского района Полтавы возбудила уголовное дело против ДРСУ.
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