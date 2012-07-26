Прокуратура массово проверяет коммунальные предприятия в Полтаве

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН по телефону.

По его словам, работники прокуратуры проверяют бухгалтерскую документацию и изымают ее, а также компьютеры и печати предприятий.

«Из-за этого несколько тысяч работников коммунальных служб могут остаться без зарплаты, а предприятия остались без средств для деятельности», - сказал А.Мамай и пообещал позже рассказать подробности происходящего.

Ранее прокуратура изъяла печать, уставные документы и наложила арест на технику КП «ДРСУ». В конце прошлого года прокуратура Киевского района Полтавы возбудила уголовное дело против ДРСУ.