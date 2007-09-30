Милиция арестовала мужчину, который пытался получить паспорт

В Черкасской области во время попытки получить паспорт якобы для голосования задержан мужчина, который был объявлен в розыск пять лет назад.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Центра общественных связей Управления МВД в Черкасской области Наталия ТАРАН.

По ее словам, сегодня днем в паспортный стол Смилянского райотдела милиции обратился 26-летний местный житель с жалобой, что он не может проголосовать на выборах, поскольку не имеет паспорта. В своем заявлении он попросил правоохранителей срочно выдать ему новый паспорт гражданина Украины.

Устанавливая личность заявителя, милиционеры неожиданно выяснили, что этот гражданин находится во всеукраинском розыске с 2002 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Сразу после этого подозреваемый был задержан прямо в помещении паспортного стола. Как выяснилось, гражданин голосовать не собирался, а лишь хотел получить новый паспорт, поскольку знал, что разыскивается правоохранительными органами.