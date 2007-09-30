В ЦИК время от времени исчезает свет

В Центральной избирательной комиссии возникают частичные перебои с освещением.

Как передает корреспондент УНИАН, время от времени частично исчезает свет в зале, где происходят пресс-конференции, а также перестает работать табло, на котором содержится информация о количестве проголосовавших избирателей.

Также на время полностью выключался свет в нескольких помещениях ЦИК и, в частности, в буфете.

В данное время энергоснабжение возобновлено.