В ЦИК время от времени исчезает свет
19:52, 30 сентября 2007Общество
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В Центральной избирательной комиссии возникают частичные перебои с освещением.
Как передает корреспондент УНИАН, время от времени частично исчезает свет в зале, где происходят пресс-конференции, а также перестает работать табло, на котором содержится информация о количестве проголосовавших избирателей.
Также на время полностью выключался свет в нескольких помещениях ЦИК и, в частности, в буфете.
В данное время энергоснабжение возобновлено.
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