В Тернополе в списках избирателей нет целых домов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре “Тернопольский выбор-2007” сообщил председатель областной ячейки ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в частности, на участке №11 ТИО №165 в списках себя не нашли жители дома из ул. Винниченко, 4.

Юрист областной организации Комитета избирателей Украины Павел ЛЕВКИВ объяснил, что такая проблема не является единичной для Тернополя. “40% новостроек города не сданы в эксплуатацию. Скажем, из-за самовольной застройки. Соответственно, поскольку в мэрии такой дом не значится, то и людей нет в списках”, - сказал он.

По словам юриста, людям, которые заранее знали, что у них нет прописки, стоило предварительно обращаться в суд - раньше, чем за 2 дня до выборов. “Суд, возможно, принял бы решение предоставить им возможность для голосования, хотя у них и нет прописки. Сейчас этим людям из новостроек, которые не нашли себя в списках, остается разве что голосовать в месте, где они зарегистрированы, если у них хватит на это времени и если у них есть регистрация”, - посоветовал П.ЛЕВКИВ.