СБУ: информация о подкупе избирателей подтвердилась

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры в результате проверки информации о попытке подкупа избирателей в Кировоградской области получили подтверждение этих данных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, Служба безопасности получила заявление от одной из политических партий о попытке подкупа избирателей для создания так называемой «карусели с бюллетенями». В результате информация нашла подтверждение.

Теперь прокуратура должна принять соответствующее процессуальное решение.

*** По сообщению пресс-службы блока “Наша Украина – Народная самооборона”, руководитель Кировоградского областного избирательного штаба Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Эдуард ЗЕЙНАЛОВ сообщил, что представитель Социалистической партии, депутат сельского совета села Веселый Кут Новоукраинского района Виктор АНДРИЙЧЕНКО предлагал по 50 гривен за каждый голос, отданный в интересах своей политической силы.

По словам Э.ЗЕЙНАЛОВА, сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факт подкупа избирателей в 97-м избирательном округе - в селе Веселый Кут и передали материалы в прокуратуру Кировоградской области.