По состоянию на 16.00 явка избирателей - 42,96%
16:44, 30 сентября 2007Общество
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Данные из 169 округов
По данным из 224 территориальных избирательных округов, по состоянию на 16.00 явка избирателей по Украине составляла 42,96%.
Такая оперативная информация содержится на официальном сайте ЦИК.
Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области – 52,08%, самая низкая – в Закарпатской области – 31,83%.
Как известно, для того, чтобы внеочередные парламентские выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей должна быть не ниже 50%. Избирательные участки открыты до 22.00.
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