По состоянию на 16.00 явка избирателей - 42,96%

По данным из 224 территориальных избирательных округов, по состоянию на 16.00 явка избирателей по Украине составляла 42,96%.

Такая оперативная информация содержится на официальном сайте ЦИК.

Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области – 52,08%, самая низкая – в Закарпатской области – 31,83%.

Как известно, для того, чтобы внеочередные парламентские выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей должна быть не ниже 50%. Избирательные участки открыты до 22.00.