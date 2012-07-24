После расстрелянной премьеры фильм о Бэтмене собрал уже 160 млн долларов

По данным Warner Bros. - компании-производителя фильма, сборы "Темного рыцаря" за уикенд в США и Канаде составили 160,8 миллиона долларов, передаетРИА "Новости" со ссылкой Рейтер. Это значительно хуже прогнозов аналитиков, по мнению которых, новый блокбастер уже в первый уикенд должен был принести его создателям от 170 до 198 миллионов долларов.

Warner Bros. решила обнародовать цифры о сборах, хотя ранее СМИ сообщали, что крупнейшие голливудские киностудии решили не публиковать данные о прокатных сборах в США за прошедшие выходные в знак уважения к пострадавшим в трагедии.

В ночь на пятницу, 20 июля, вскоре после начала премьеры фильма злоумышленник в противогазе вошёл в кинозал через запасной выход, вскрыл ёмкость, содержащую слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек, ранения получили ещё 58 посетителей кинотеатра, 11 человек находятся в критическом состоянии. Подозреваемого удалось сразу же задержать, им оказался местный житель - 24-летний Джеймс Холмс.