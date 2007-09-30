”Либо неосторожное обращение с оружием, либо какая-то другая схема”

Руководитель избирательной кампании Партии регионов в Донецкой области, председатель областного совета Анатолий БЛИЗНЮК "на 100%" исключает связь с выборами факт гибели женщины-милиционера на избирательном участке № 51 в Мариуполе. Об этом он сказал сегодня журналистам на избирательном участке после голосования в Донецке.

"Исключается, сто процентов", - заявил А. БЛИЗНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, по последней предварительной информации, причиной гибели женщины могла стать "неразделенная любовь", либо "неосторожное обращение с оружием". "Там разбираются… Молодая девочка, она не первый раз с оружием работала, следователь. Да, беда… Либо неосторожное обращение с оружием, либо же какая то другая схема", - добавил А. БЛИЗНЮК.

Он также уточнил, что на участке ничего не пропало, и участок ведет прием избирателей.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на избирательном участке № 51 в Мариуполе была обнаружена мертвой с пулевым ранением в висок женщина-милиционер, охранявшая участок. В качестве основной версии гибели милиция рассматривает версию самоубийства.