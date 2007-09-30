НУ-НС: Партия регионов массово свозит людей на участки

В Кировограде и Харькове зафиксирован массовый подвоз людей к избирательным участкам для голосования за Партию регионов. Об этом сегодня на брифинге в пресс-центре блока "Наша Украина – Народная самооборона", который открыт в Украинском доме в Киеве, сообщил первый заместитель руководителя юридического департамента блока Валерий КАРПУНЦОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, наблюдатели от блока, в частности, зафиксировали, что в Харькове около 20 микроавтобусов собирают людей и подвозят их к участкам для голосования за указанную политическую силу. Как отметил В.КАРПУНЦОВ, это является нарушением, оно зафиксировано, и ему будет предоставлена оценка в суде.

Кроме того, сообщил он, в Днепропетровской области в окружных избирательных комиссиях № 133 та № 35 зафиксирована доставка лишних бюллетеней. Насколько это обосновано, действительно ли есть недостаток бюллетеней, сейчас выясняется, добавил В.КАРПУНЦОВ.

Он также отметил, что состоянием на 10.30 в разных областях Украины зафиксировано от 2 до 20 нарушений, по которым составлены соответствующие акты.