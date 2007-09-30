На 12.00 явка избирателей составила 19%
13:31, 30 сентября 2007Общество
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Выше всех - в Запорожской, ниже - в Черновицкой
По состоянию на 12.00 явка избирателей по Украине составила 19%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила член Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.
Она отметила, что больше всего на это время проголосовало избирателей в Запорожской области (26%) и меньше всего – в Черновицкой области (8%).
По словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, исходя из этих данных, можно прогнозировать, что явка избирателей превысит 50%.
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