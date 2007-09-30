На 12.00 явка избирателей составила 19%

По состоянию на 12.00 явка избирателей по Украине составила 19%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила член Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Она отметила, что больше всего на это время проголосовало избирателей в Запорожской области (26%) и меньше всего – в Черновицкой области (8%).

По словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, исходя из этих данных, можно прогнозировать, что явка избирателей превысит 50%.