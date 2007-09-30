Расписание брифингов в пресс-центре НУ-НС

Сегодня в Киеве в Украинском доме в 12.00 открылся пресс-центр блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что в 13.15, 15.15, 17.15 и в 20.15 в пресс-центре состоятся брифинги заместителя руководителя центрального штаба НУ-НС Николая ОНИЩУКА о ходе голосования; в 22.30 планируется брифинг заместителя руководителя центрального штаба Игоря КРИЛЯ по результатам экзит-пола; также в 1.00 1 октября он проведет брифинг относительно параллельного подсчета голосов блоком НУ-НС.

В 23.00 в пресс-центре блока НУ-НС запланирован брифинг заместителя руководителя центрального штаба НУ-НС Игоря ЖДАНОВА о параллельном подсчете голосов.

В 23.30 должна состояться пресс-конференция лидера блока Юрия ЛУЦЕНКО, а в 24.00 к прессе выйдут представители первой пятерки блока НУ-НС.

Кроме того, в 14.00, 16.00 и в 19.00 планируются телефонные включения руководителей избирательных штабов, которые будут информировать о работе избирательных участков.

В 22.00 планируется трансляция результатов Национальных экзит-полов.

В то же время предусматривается, что результаты параллельного подсчета голосов будут обнародоваться на протяжении всей следующей ночи по завершении голосования.