Расписание брифингов ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ заверяет, что никто из членов комиссии сегодня не будет давать никаких предварительных результатов голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Никто из членов ЦИК сегодня никаких итогов - кто победил, а кто – проиграл - такой информации не даст», - сказал В.ШАПОВАЛ, добавив, что любую неофициальную информацию по этому поводу он будет оценивать как инсинуации.

Председатель ЦИК также заметил, что более-менее объективные сведения о количестве проголосовавших избирателей, поступят в 23.00. По его словам, Центризбирком не давал окружным и участковым избирательным комиссиям указаний относительно формирования предварительной статистики.

В свою очередь, руководитель пресс-службы ЦИК Зоя ШАРИКОВА сообщила, что следующий брифинг для СМИ, который проведет секретарь ЦИК Татьяна ЛУКАШ, состоится в 13.00; в 17.00 брифинг проведет заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА, в 21.00 – заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ; в 23.30 будет обнародована итоговая информация о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, и около 2.00 1 октября с журналистами снова пообщается А.МАГЕРА.