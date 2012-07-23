Тела председателя сельсовета и его друзей нашли в Каховском водохранилище

В Каховском водохранилище найдены тела трех жителей села Ушкалка Верхнерогачикского района, которые 19 июля перевернулись на моторной лодке.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС в Херсонской области, 21 июля водолазы обнаружили тело 19-летней девушки, а 22 июля нашли тела двух мужчин. Тела всплыли, и их прибило к берегу.

Как сообщал УНИАН, 19 июля вечером в Верхнерогачикском районе возле села Ушкалка двое мужчин 38 и 36 лет и двое женщин 35 и 19 лет отправились на моторной лодке на Каховское водохранилище и не вернулись. Среди пропавших был 36-летний председатель Ушкальского сельсовета Виталий Печеный.

Около 3-х часов ночи сотрудники МЧС обнаружили на берегу живой 35-летнюю женщину. Она рассказала, что лодка перевернулась во время движения.

Женщина оказалась в воде рядом с В.Печеным. Он крикнул, чтобы она плыла к берегу, до которого было около 5 км, а сам начал нырять, чтобы спасти других.