На одном из участков Мариуполя убита сотрудница милиции

На избирательном участке №51 избирательного округа №48 в городе Мариуполе сегодня была убита сотрудница милиции, которая охраняла участок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ.

Он отметил, что не берется давать оценку этому событию, поскольку не имеет официальной информации по этому поводу от правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба блока “Наша Украина – Народная самооборона”, тело убитой, 1984 г.р., найдено во время открытия участка. На ход голосования это чрезвычайное происшествие не повлияло – голосование на участке началось вовремя.