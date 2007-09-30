Янукович рассчитывает на формирование коалиции ”прагматичных сил”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в победе Партии регионов и рассчитывает на формирование коалиции в составе прагматичных политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня после голосования на избирательном участке № 16 в Киеве.

«Я уверен в том, что мы победим. Коалиция будет из прагматичных политических сил. Сегодня украинский народ скажет, кто будет прагматичный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов выразил убеждение, что в ближайшее время в Украине не будет новых досрочных выборов, и сообщил, что сегодня вместе со своей командой намерен ожидать результатов выборов.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что Партия регионов намерена выдвигать свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах, однако конкретно эта кандидатура еще не обсуждалась.

Лидер Партии регионов также исключил возможность признания выборов 30 сентября недействительными. «Я думаю, что этого не будет», - добавил он.

Отвечая на вопрос, какой будет стратегия поведения Партии регионов в ближайшие несколько дней, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Все зависит от того, как будут вести себя участники политического процесса, если не будет беспредела».