Прикарпатцы придут голосовать, когда закончится утренняя литургия

По оперативным данным из окружных избирательных комиссий, в Ивано-Франковской области в списки избирателей внесены 1 млн. 71 тыс. 992 человека, имеющих право голоса.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском областном совете.

В 2006 году было зарегистрировано 1 млн. 73 тыс. 147 избирателей.

В Прикарпатье образовано семь окружных избирательных комиссий и 1034 избирательных участка, из которых 20 – специальных, работающих в больницах и в учреждениях содержания заключенных.

В настоящее время активность избирателей на участках невысокая. Члены УИК объясняют это тем, что в Прикарпатье на любые выборы граждане приходят после Службы Божьей в церкви. Повышение активности избирателей прогнозируют после 11.00, когда завершится утренняя литургия в церквях.

Избирателям, голосующим впервые, на участках будут вручать памятные сувениры.