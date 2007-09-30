5 человек погибли в лобовом столкновении Шкоды с Хондой

Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Николаевской области вчера вечером.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в Березанском районе на 93-м километре автодороги Одеса-Мелитополь-Новоазовск водитель автомобиля “Skoda Super B”, двигаясь в направлении Николаева, совершаяя обгон, не удостоверился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Honda Accord”, двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя и три пассажира автомобиля “Skoda Super B” от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Как установили работники ГАИ, водитель автомобиля "Skoda", житель г. Николаев (1972 г.р.), получил водительские права 8 августа 2007 года.

Следует отметить, что участок автодороги, где произошло дорожное приключение, является местом концентрации ДТП.