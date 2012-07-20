Секретарь приемной комиссии продавал бюджетные места в вуз

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, 19 июля ответственный секретарь в кабинете приемной комиссии получил по 10 тыс. 325 грн от двух человек, пообещав за эти средства содействие в беспрепятственном вступлении в вуз на бюджетную форму обучения.

Вещественные доказательства – деньги в сумме 20 тыс. 650 грн – изъяты. Действия работника образования должным образом задокументированы.

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в большом размере) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечени.

Санкцией статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Продолжается следствие.