В Киеве осуждены продавцы опиума

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, прокуратурой столицы поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению четырех киевлян в незаконном приобретении, хранении, перевозке, а также незаконном сбыте особо опасного наркотического средства - опия ацетилированного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Следствием установлено, что преступная группа действовала в Киеве на протяжении 2008-2009 годов, имела постоянных клиентов.

Кроме того, во время обыска у руководителя преступной группы было изъято почти 58 г метадона и тем самым предотвращено его продажи в столице. Ориентировочная стоимость метадона составляет более 11 тыс. долларов США.

По приговору Оболонского районного суда организатору группы назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Другие члены преступной группы получили по 9 лет лишения свободы.