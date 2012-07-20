Азаров призвал не опасаться роста цен на сахар

Об этом он сказал сегодня в ходе общения с пользователями Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей, касающийся слухов о том, что сахар сильно подорожает.

"Я уже хотел со всеми попрощаться, как вдруг появилось Ваше тревожное сообщение. Специально для Вас я задержался и хочу Вас успокоить. Покупайте сахара столько, сколько хотите, если у Вас есть в этом необходимость. И не опасайтесь роста цен", - сказал Н.Азаров.

"Мы посеяли примерно столько же сахарной свеклы, сколько в прошлом году, и уже через небольшое время начнем уборку сахарной свеклы. Прогнозы на урожай пока хорошие, и поэтому наша задача - сделать все, чтобы цена на сахар была такой, которая бы окупала затраты всех производителей. Поэтому чем больше Вы, Степан Абрамович (пользователь, задавший вопрос о сахаре. - УНИАН), будете покупать сахара, тем легче нам будет решить эту задачу. Желаю Вам в этом деле успехов!" – написал Н.Азаров.