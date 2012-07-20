Данилишин пророчит России и Украине торговые споры в рамках ВТО

Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что между Киевом и Москвой после приобретения Россией членства во Всемирной торговой организации могут возникнуть споры в вопросах торговли продукцией металлургической и сельскохозяйственной отраслей, а также химической промышленности.

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

«Россия намеревается вести достаточно агрессивную политику в ВТО. В этой связи для Украины крайне важно использовать основные механизмы ВТО для защиты внутреннего рынка и механизмы содействия экспорту украинской продукции. По моему мнению, наиболее возможными торговыми спорами, где могут пересекаться интересы украинских и российских производителей на мировом рынке, являются металлургическая отрасль, химическая промышленность и сельское хозяйство», - заметил Б.Данилишин.

Он убежден, что Украина и Россия для решения спорных вопросов должны вести системную работу с отраслевыми ассоциациями и активизировать сотрудничество между ними.

Начать совместную работу, по мнению Б.Данилишина, можно в направлении защиты рынков от импорта из третьих стран. «Думаю, что можно начинать совместную деятельность по защите от массового импорта из третьих стран, а также по формированию наиболее выгодных торговых контрактов для производителей Украины и России. Для меня этот вопрос особенно актуален именно потому, что в 2008 году во время моего пребывания на посту министра экономики Украины, наше государство стало членом ВТО, в этот период был принят ряд определяющих документов относительно активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе программа социально-экономического и программа инновационного развития стран СНГ. В 2008 году мы начали переговоры с Европейским Союзом и Европейской ассоциацией свободной торговли относительно зоны свободной торговли», - написал экс-министр экономики.

Вместе с тем, Б.Данилишин убежден, что сейчас Украине нужно вести более агрессивную политику в рамках ВТО. “В данное время главное задание – подготовка высококвалифицированных кадров, которые способны использовать условия и принципы ВТО для защиты национальных интересов и проведения, я бы так сказал, «агрессивной» украинской политики на мировом рынке. Именно здесь нужно показывать силу и все могущество по защите и продвижению национального производителя”, - подчеркнул Б.Данилишин.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Президент России Владимир Путин на совещании о состоянии и перспективах развития черной металлургии заявил, что РФ намерена использовать потенциал ВТО для преодоления барьеров для поставок метпродукции в другие страны, в том числе и в Украину.

«Естественно, предстоит преодолевать и существенные барьеры. В разных странах в отношении российской металлургической продукции, как вы знаете, действует более 20 ограничительных мер, в том числе в США, в странах ЕС, Мексике, Турции, Индонезии, Китае, Таиланде и, к сожалению, Украине. Из-за этого наши компании ежегодно теряют от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Чтобы изменить ситуацию, необходимо активнее использовать потенциал Всемирной торговой организации, полноценным членом которой Россия уже практически стала», - заявил В.Путин.

Сегодня, 20 июля, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко отметил, что Украина и Россия ведут активную работу по вопросу взаимного снятия ограничений в двусторонней торговле.