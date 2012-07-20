МЧС говорит, что очистило море возле Николаева от нефтепродуктов

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью и СМИ территориального управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области, специалистами экологических служб проводятся проверки и выяснения обстоятельств происшествия.

В ТУ МЧС рассматривают две версии причин попадания нефтепродуктов на побережье. По словам сотрудника управления, источником загрязнения могло быть судно, которое во время захода в порт "Южный" или выхода из него сбросило балластные воды, либо во время шторма со дна поднялись нефтепродукты, и их ветром прибило к берегу.

В сообщении ТУ МЧС в Николаевской области сказано, что концентрация нефтепродуктов в воде составляет 0,04 мг/куб. дм, что не превышает предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ для морских вод - 0,05 мг/куб. дм.

По результатам исследований пробы морской воды и вытяжки из песка установлено, что они не содержат вредных веществ.

Проба вещества, по внешним признакам похожая на мазут, классифицирована как нефтепродукты.

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Как сообщал УНИАН, 19 июля в 21.57 в службу гражданской защиты Березанского района от директора одной из баз отдыха поступило сообщение о появлении в воде и на берегу побережья Черного моря вещества, похожего на нефтепродукты.

К месту события была направлена оперативная группа службы гражданской защиты Березанского района Территориального управления МЧС в Николаевской области. После первичного обследования береговой полосы и прилегающей акватории специалисты обнаружили на берегу и в воде сгустки диаметром до 10 см вязкого вещества темного цвета, похожего на мазут. По предварительным выводам, общая длина загрязненной береговой полосы составляла свыше 3 км.