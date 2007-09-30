Президент наградил Валентина Сильвестрова орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Украины наградил композитора, народного артиста Украины Валентина СИЛЬВЕСТРОВА орденом князя Ярослава Мудрой V степени.

Как отмечается в официальном Указе Главы государства, текст которого опубликован на официальном сайте Президента, артист награжден “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкального искусства, утверждение авторитета украинской композиторской школы в мире” и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.