Президент наградил Валентина Сильвестрова орденом князя Ярослава Мудрого
03:55, 30 сентября 2007Общество
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Указ - на официальном сайте Президента
Президент Украины наградил композитора, народного артиста Украины Валентина СИЛЬВЕСТРОВА орденом князя Ярослава Мудрой V степени.
Как отмечается в официальном Указе Главы государства, текст которого опубликован на официальном сайте Президента, артист награжден “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкального искусства, утверждение авторитета украинской композиторской школы в мире” и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
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