Fitch подтвердило рейтинги города Киева на уровне «B-»

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Также Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне «BBB+(ukr)», прогноз «Стабильный». При этом проведенное рейтинговое действие распространяется на выпущенные долговые обязательства города объемом 800 млн долл.

Согласно сообщению, подтверждение рейтингов отражает статус Киева как столицы страны, подразумеваемую поддержку от центрального правительства и улучшение бюджетных показателей, которые поддерживаются за счет благоприятной экономической конъюнктуры и сокращения расходов. Кроме того, рейтинги Киева учитывают увеличение прямого риска (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch), существенный краткосрочный риск рефинансирования, обусловленный наступающими сроками погашения по внешним облигациям и кредитам от местных банков, а также принимают во внимание валютный риск по еврооблигациям.

Согласно базовому сценарию Fitch, Киев сумеет рефинансировать облигации на 250 млн долл. и достичь новой договоренности о выплате банковских кредитов на общую сумму 450 млн грн, сроки по которым наступают во II полугодии 2012 г. Fitch расценивает краткосрочный риск рефинансирования у города как существенный ввиду значительного объема рефинансирования и ограниченных возможностей на украинском рынке долгового капитала.