Китай пускает в оборот свои золотовалютные резервы

В субботу в Китае объявлено о создании государственной Китайской инвестиционной корпорации.

Китайская инвестиционная корпорация (государственный инвестиционный фонд) создается специально для управления гигантскими золотовалютными резервами КНР, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Синьхуа. По последним данным, их объем превышает 1,3 триллиона долларов.

Уставной капитал новой корпорации составляет 200 миллиардов долларов. Возглавит ее нынешний заместитель генерального секретаря Госсовета КНР Лоу Цзивэй (Lou Jiwei).

По неофициальной информации, новая корпорация будет заниматься инвестированием части валютных резервов КНР в сравнительно доходные проекты и ценные бумаги. Местные аналитики видят в новой корпорации слепок с существующего в Сингапуре государственного фонда Темасэк (Temasek Holdings), осуществляющего инвестиции в банковский сектор, сферу недвижимости, как в стране, так и за рубежом.

Создание новой корпорации способно серьезно повлиять и на мировые финансовые и валютные рынки. Китай до настоящего времени является крупным покупателем американских казначейских облигаций - надежных, но малодоходных ценных бумаг. Тем самым Китай финансирует дефицит бюджетного баланса США.

Создание новой корпорации свидетельствует о том, что у Китая появятся возможности вложения средств в иные активы. Пока неизвестно, сколько КНР намерена инвестировать в прочие ценные бумаги, однако эксперты предсказывают, что поток средств, идущий на приобретение американских казначейских облигаций, уменьшится.

Политические наблюдатели на Западе также не исключают, что новая корпорация может использоваться в качестве инструмента для оказания влияния на правительства тех или иных стран. Тем не менее китайские источники в неофициальных беседах обещают, что власти КНР будут избегать создания политической напряженности в международных отношениях.