В Бориславе в водопровод попала нефть: вышли из строя котлы и стиральные машины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, об этом заявил депутат облсовета Осип Магур на заседании комиссии по вопросам экологии, природных ресурсов и рекреации, во время которого была заслушана информация „Об экологической катастрофе в городе Бориславе”.

„Как проинформировал членов комиссии депутат областного совета Осип Магур, из одной из нефтяных скважин Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Бориславнафтогаз" 16 июля произошли мощные выбросы нефти. По словам очевидцев, нефтяной фонтан превышал 10 метров. Уже 17 июля нефтепродукты появились в сети водоснабжения города Борислав, в результате чего жители города остались без воды, а бытовая техника в их жилье (водонагревательные котлы, стиральные машины и др.) вышла из строя. В городе наблюдается сильная загазованность”, - информирует пресс-служба областного совета.

Также в сообщении отмечается, что „возмущение депутатов областного совета вызвал тот факт, что ни один из чиновников областной администрации не выехал в Борислав для выяснения последствий попадания нефти в городской водопровод”.

В свою очередь, Львовская ОГА опровергает информацию облсовета об отсутствии реакции на ситуацию в Бориславе.

„Львовский облсовет подает недостоверную информацию о реагировании ОГА на ситуацию в Бориславе. Облгосадминистрация вместе с чрезвычайщиками и экологами с первых дней утечки нефти в Бориславе контролирует ситуацию”, - информирует пресс-служба Львовской ОГА.

„По поручению председателя областной государственной администрации Михаила Костюка еще 17 июля на месте происшествия работала рабочая группа облгосадминистрации во главе с заместителем председателя областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начальником Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации Алексеем Титаренко. В ходе работы группы были определены задания по ликвидации загрязнения территории и водотоков от нефтепродуктов, а также относительно ремонта водопровода и промывания системы водоснабжения”, - отмечается в сообщении.

Также во Львовской ОГА проинформировали, что „с учетом того, что уровень загрязнения воды во внутридомовых сетях на улицах В.Великого, Ковалива и 600-летия Борислава в начале аварии был до 7,7 раз выше предельно допустимых норм, и по результатам промывки системы на протяжении первых суток снизился несущественно, первый заместитель председателя облгосадминистрации Богдан Матолич 18 июля обязал Бориславского городского председателя Владимира Фирмана осуществлять в круглосуточном режиме подачу воды для технических нужд жителям указанных улиц”.

Как информирует Львовская ОГА, на данное время подразделения МЧС автоцистернами подвозят питьевую воду жителям Борислава.

„По мнению специалистов, очистка водопроводной сети от нефтепродуктов возможна, в первую очередь, путем постоянной подачи воды для технических нужд для ее промывки. Для этого не обходимо некоторое время. Главным территориальным управлением МЧС Украины во Львовской области на основе сообщения Бориславского городского совета от 19 июля ситуация, которая сложилась в г. Бориславе с водоснабжением населения, согласно “Порядку классификации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера по их уровням”, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины от 24 марта 2004 года № 368 с изменениями, определена как чрезвычайная объектового уровня”, - сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в г. Бориславе Львовской области во время проведения ремонтных работ на скважине произошла утечка нефти на поверхность (около 400 л), которая с дождевыми водами частично попала в реку Тысменица.

Пресс-служба МЧС Украины сообщала, для сбора нефти ниже по течению от места события установлено боновое заграждение. На реке Тысменица водозаборов нет.