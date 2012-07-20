В Киеве разрушают Замковую гору

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

«Мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией. Все помнят, как в прошлом году уничтожали гору Щекавицу. Сегодня уже взялись за Замковую гору. Создается впечатление, что у киевской власти основной план – это превратить Киев в пустыню и равнину», - заявил А.Бригинец.

Депутат срочно обратился к председателю КГГА Александру Попову с требованием прекратить уничтожение исторического пам’ятника - Замковой горы.

Как известно, Замковая гора (Хоревица) - историческая местность Киева. Остаток правого, высокого берега Днепра с крутыми склонами. Расположена между Старокиевской горой, Щекавицей, Гончарами и Кожемяками с одной стороны и собственно Подолом - с другой. Рядом со Щекавицей, Старокиевской горой и рекой Лыбидь является одним из основных символов Киева, связанных с легендарными основателями города.