Владелец студии дубляжа «помирился» с налоговой

Генеральный директор и владелец компании B&H и студии дубляжа Le Doyen Богдан Батрух заявляет, что «недоразумения» с налоговыми органами, о которых много писали средства массовой информации, исчерпаны, и просит не втягивать его в политику.

Об этом идет речь в «публичном заявлении» Б.Батруха, переданном УНИАН.

В частности, учитывая общественный резонанс и внимание медиа к событиям на студии кинодубляжа Le Doyen, ее владелец заявляет, что высоко ценит поддержку, которую студия получила в сложный для себя период. Однако, отмечает Б.Батрух, ситуация на студии дубляжа Le Doyen не имеет отношения к политике, «она могла быть использована в политических интересах, из-за чего экономической истории могла придаваться политическая расцветка».

«В таких ситуациях могли употребляться некорректные высказывания относительно налоговой милиции Украины. Представители этого органа действовали в соответствии с законом. Слова о штурме помещения студии дубляжа Le Doyen и другие подобные высказывания относительно действий налоговой милиции могли быть эмоциональной реакцией на события», - объясняет Б.Батрух.

При этом он заявляет: «Мы высоко ценим тот факт, что, проведя проверку документов Le Doyen, налоговая милиция не выдвинула никаких обвинений относительно деятельности компании. Это свидетельствует об объективности и непредвзятости работы фискального органа. Я, безусловно, понимаю, что, заботясь об интересах государства и общества, налоговая милиция вынуждена иногда действовать жестко. Но, если и процесс, и результат таких действий является законным, это следует высоко ценить».

При этом Б.Батрух отметил: «Если был спор между Le Doyen и государством, он касался экономических тем, и на сегодняшний день это недоразумение исчерпано».

Кроме того, Б.Батрух обратился ко всем политическим деятелям с просьбой не использовать студию дубляжа Le Doyen в политических интересах.

«С полной ответственностью хочу заверить, что на сегодняшний день украинскому дубляжу ничто не угрожает, а его успех будет зависеть исключительно от нашей профессиональности, а также всех участников рынка», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля генеральный директор и владелец B&H Б.Батрух сообщил, что работа кинопрокатной компании B&H, ее партнерских компаний, в частности студии дубляжа Le Doyen, находится фактически на грани срыва из-за действий налоговиков, которые 5 апреля провели серию обысков и изъятий документов в офисе компании.

По его словам, налоговая милиция во время обысков изъяла документацию и аппаратуру компании B&H, а также оборудование для дубляжа и озвучивания фильмов украинским языком в студии дубляжа Le Doyen. В общей сложности, по словам Б.Батруха, был изъят 31 компьютер, свыше 40 коробок с документами, а также 28 дисков с дублированными и озвученными на украинском языке фильмами. По словам Б.Батруха, обыск проходил в пределах возбужденного прокуратурой уголовного дела.

Владелец B&H заявил, считает действия налоговиков незаконными и планирует обжаловать их в суде.

После этого Всеукраинское объединение «Свобода» распространило заявление о том, что обыски на предприятиях кинематографической отрасли направлены на вытеснение из проката украинского языка.

В свою очередь, в пресс-центре Государственной налоговой службы в г. Киеве сообщили, что обыски связаны с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как отмечается в сообщении, «ГНС в г. Киеве официально заявляет о том, что 5 апреля действительно проводились следственные действия на одном из предприятий кинематографической отрасли. Основанием для этого стала неуплата налогов на сумму свыше 18 млн. грн».

12 апреля у Дома правительства состоялась акция в защиту украиноязычного дубляжа иностранных фильмов, в которой приняли участие известные общественные деятели, писатели, актеры, режиссеры и кинокритики.

Организаторами мероприятия выступили Общественное движение «Відсіч», общественная инициатива «Киноперевод», движение добровольцев «Пространство свободы», ОО «Украинское дело», Всеукраинская общественная организация «Не будь безразличным».

Организаторы и активисты призвали участников акции требовать от Кабинета министров отмены принятого 1 февраля 2012 года постановления №168, которое, по их убеждению, направлено против развития украинской киноотрасли, а также вернуть студии дубляжа Le Doyen имущество, которое изъяла налоговая служба.

24 апреля пресс-служба ГНС в городе Киеве проинформировала, что должностные лица B&H уплатили налоги и сборы, а также штраф на сумму 24,2 млн грн, и освобождаются от уголовной ответственности.